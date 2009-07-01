ЄС очікує пропозиції України про тарифи на чутливу продукцію

Київ. 1 липня. УНІАН. Європейський Союз очікує від України пропозицій щодо тарифів на чутливу продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануел Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«Від української сторони ми очікуємо пропозицій щодо тарифів для чутливої продукції. Українська сторона постійно затримує надання таких пропозицій, і ми дуже сподіваємось, що впродовж цього тижня відбудеться певний прогрес у вирішенні цього питання», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він повідомив, що сьогодні у Києві відбуваються переговори з цього питання.

За його словами, однією з цілей переговорів щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС є досягнення абсолютно вільної торгівлі 95% усієї продукції.

«Але, безумовно, є певна чутлива продукція, і саме в цей момент у Києві ведуться переговори між Україною і ЄС», - сказав дипломат.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також зазначив, що Єврокомісія завжди заявляла, що угода про зону вільної торгівлі з Україною є амбітною метою і не має сенсу укладати Угоду про асоціацію без цього компоненту.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також нагадав, що однією з передумов початку переговорів про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС було входження України до Світової організації торгівлі.

«Це означає, що, набувши членства у СОТ, Україна повинна дотримуватися правил, встановлених СОТ, перед тим, як почнуться переговори про створення зони вільної торгівлі, і, таким чином, це посилить зобов’язання як з української сторони, так і з ЄС», - сказав голова Представництва Єврокомісії.

Тому, за його словами, для Єврокомісії не було «заохочуючим» знаком, коли під час переговорів про створення зони вільної торгівлі Україна запровадила надбавки на ввізне мито у розмірі 13% на дуже широкий спектр продукції, які пізніше було зведено до автомобілів і холодильників.

«ЄС, як і багато інших торгових партнерів України, вважає, що це порушення правил СОТ», - додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.