Прем`єр Хорватії подав у відставку

Брюссель. 1 липня. УНІАН. Прем’єр-міністр Хорватії Іво САНАДЕР заявив про відставку та вихід з політики.

Про це повідомляють сьогодні європейські ЗМІ.

“Я вирішив відійти від активної політики і не балотуватися в Президенти”, - цитує І.САНАДЕРА Бі-Бі-Сі.

Лідер консервативного Хорватського демократичного союзу 56-річний І.САНАДЕР перебував на посаді прем’єра країни з 2003 року. За його словами, відставка не пов’язана ні з проблемами здоров’я, ні з намірами посісти будь-яку посаду в ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, Президент комісії Жозе БАРРОЗУ високо оцінив діяльність І.САНАДЕРА на посту прем’єра.

“Країна добре рухається у напрямку до членства в ЄС. Вона вже стала членом НАТО”, - сказав Президент Єврокомісії.