”Нафтогаз” розплатився за газ, отриманий в червні

Київ. 6 липня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений в червні цього року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління з питань зв`язків з громадськістю «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Питання закрито… За 1,1 млрд. кубометрів газу заплачено в повному об`ємі», - сказав він.

При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не уточнив суму платежу за спожитий в червні природний газ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., ”Нафтогаз України” зобов`язаний щомісячно направляти ”Газпрому” платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.