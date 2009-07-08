Кабмін затвердив параметри співпраці з НАТО

Київ. 8 липня. УНІАН. Уряд сьогодні на засіданні затвердив параметри співпраці між Україною і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні на засіданні було ухвалено параметри співпраці. Про вступ у НАТО сьогодні на засіданні уряду не йшлося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр в черговий раз наголосила, що рішення про вступ України в НАТО має ухвалюватися лише на підставі результатів всеукраїнського референдуму.

*** Відповідно до порядку денного, опублікованого на Урядовому порталі, сьогодні на засіданні Кабмін мав розглянути, відповідно до діючої процедури, проект указу Президента України «Про затвердження Річної національної програми з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору».