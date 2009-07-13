ЄС направить спостерігачів до Афганістану
17:33, 13 липня 2009Новини ЄС
0 0
Вибори Президента призначені на 20 серпня
Брюссель. 13 липня. УНІАН. Євросоюз направить спостерігачів на президентські вибори до Афганістану.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, перші 17 експертів вже прибули до Афганістану на початку липня, і сприятимуть оцінці виборчого процесу. Загалом, в день виборів, призначений на 20 серпня, в Афганістані перебуватимуть 100 спостерігачів від ЄС, які оцінюватимуть хід передвиборчої кампанії, хід голосування, а також підрахунок результатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter