ЄС направить спостерігачів до Афганістану

Брюссель. 13 липня. УНІАН. Євросоюз направить спостерігачів на президентські вибори до Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, перші 17 експертів вже прибули до Афганістану на початку липня, і сприятимуть оцінці виборчого процесу. Загалом, в день виборів, призначений на 20 серпня, в Афганістані перебуватимуть 100 спостерігачів від ЄС, які оцінюватимуть хід передвиборчої кампанії, хід голосування, а також підрахунок результатів.