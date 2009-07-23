ЄС може включити представників США до складу місії в Грузії

Брюссель. 23 липня. УНІАН. ЄС розглядає можливість включення представників США та інших країн до складу місії в Грузії.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, на зустрічі дипломатів 22 липня в Брюсселі, за розширення місії спостерігачів виступили, зокрема, Великобританія, Нідерланди та Чехія.

Водночас, зазначає видання, ряд європейських країн висловили побоювання щодо того, що включення представників США до складу місії спостерігачів, може з одного боку викликати атаки сепаратистів на миротворців, а з іншого – погано вплинути на російсько-грузинські переговори в Женеві.

Формальні обговорення можливості розширення місії спостерігачів за рахунок представників третіх країн відбудуться вже у вересні, зазначає видання.

27-28 липня у Брюсселі також відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин, в ході якого міністри планують продовжити мандат для місії спостерігачів в Грузії ще на один рік – до 14 вересня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, місія спостерігачів ЄС була направлена до Грузії після російсько-грузинської війни, яка сталася на початку серпня 2008 року. В результаті воєнних дій Росія визнала незалежність і фактично контролює дві грузинські території: Абхазію та Південну Осетію.