Естонія не проситиме віз з власників службових паспортів з України

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Естонія з 1 серпня припинить вимагати візи з власників українських службових паспортів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в листі Естонської делегації на ім’я візової робочої групи ЄС, текст якого має УНІАН.

“Естонська делегація хоче поінформувати делегації, що з 1 серпня 2009 року на власників службових паспортів України не розповсюджуватимуться вимоги щодо віз”, - написано у листі.

Довідка УНІАН. Службовий паспорт України видається на строк виїзд у службове відрядження, але максимум до 5 років. Право на отримання службових паспортів мають державні службовці першої, другої та третьої категорій, члени Верховного Суду України, заступники Генерального прокурора, заступники голів вищих спеціалізованих судів України, заступники голови Національного банку та керівники структурних підрозділів НБУ, адміністративно-технічні працівники дипломатичної служби, співробітники торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном, військові та співробітники правоохоронних органів, які мають спеціальні завдання, глави та члени державних делегацій та делегацій уряду для участі у міжнародних переговорах і конференціях, а також громадяни України, які забезпечують обслуговування державних, парламентських делегацій України, делегацій Кабінету Міністрів України на міжнародних конференціях і переговорах.