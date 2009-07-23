Єврокомісія просуватиме агропродукцію 12-ти країн-членів ЄС

Брюссель. 23 липня. УНІАН. Єврокомісія витратить майже 28 млн. євро на промоцію сільськогосподарської продукції.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія свалила 16 програм для 12-ти країн-членів – Австрії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Греції, Італії, Люксембургу, Латвії, Нідерландів, Потугалії, Іспанії та Великобританії – щодо розповсюдження інформації та сприяння продажам продуктів в ЄС.

Загальний бюджет цих програм, що триватимуть від одного до трьох років, становитиме 62,1 млн. євро, з них внесок Єврокомісії – 27,8 млн. євро. Програми стосуються продуктів органічного походження, молокопродуктів, м’яса, вина, овочем та фруктів, оливкової олії, меду та квітів.

Програми зі сприяння продажу продуктів сільського господарства в ЄС працюють з 2008 року, після того, як 17 грудня 2007 року Рада ЄС внесла зміни до чинного законодавства Євросоюзу, якими, зокрема, і передбачила можливість використання бюджетних коштів ЄС на просування продукції на ринок. Відповідно з цим законодавством, ЄС фінансує до 50% видатків на програми просування.