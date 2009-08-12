Литва скаржиться на дії Росії на кордоні

Київ. 12 серпня. УНІАН. Влада Литви передала скаргу до Європейської комісії на дії Росії у зв`язку з дискримінацією литовських автоперевізників. Російська митниця п`яту добу затримує на кордоні сотні вантажівок з литовськими номерами.

Як повідомляє радіо «Свобода», у своєму зверненні до Єврокомісії глава литовського МЗС Вігаудас УШАЦКАС назвав ситуацію неприпустимою. На його думку, в ЄС перевізникам мають бути забезпечені однакові умови конкуренції, що виключає дискримінацію за національною ознакою.

Близько 900 литовських великовантажних машин п`яту доба стоять з обох боків кордону у черзі загальною довжиною 30 км. Водіїв, у яких вже скінчилися гроші і продукти, з Литви забезпечують харчуванням і водою.

Окрім того, десятки литовських вантажівок на пропускних пунктах в Білорусі і Росії також зупинено російською митною службою, яка заявляє про кілька порушень з боку литовських водіїв. У Вільнюсі вважають тотальні дії Росії щодо перевізників Литви, яка зазнає мільйонні збитки, абсолютно неадекватними.

Посла Росії у Вільнюсі Володимира Чхиквадзе було викликано до литовського МЗС для пояснень.