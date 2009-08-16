П`єру Рішару - 75!

Київ. 16 серпня. УНІАН. Знаменитий французький актор Пьєр РІШАР святкує сьогодні 75-річний ювілей.

Як передають Подробиці, П.РІШАР народився 16 серпня 1934 року на півночі Франції в місті у Валансьєн в заможній сім`ї підприємців. Але замість того, щоб продовжити сімейну справу, Пьєр обрав кар`єру актора, переїхав до Парижа і поступив на курси драматичного мистецтва.

Всього за свою кар`єру П.РІШАР знявся більш ніж в 50 фільмах, причому близько десяти зняв він сам. Однією з найуспішніших стрічок стала ”Невдахи” Франсіса ВЕБЕРА, де народився знаменитий дует П.РІШАРА і Жерара ДЕПАРДЬЄ.

Як і його друг Ж.ДЕПАРДЬЄ, П.РІШАР суміщає акторську і режисерську роботу з виноробством і рестораторським мистецтвом. Ще в 1986 році він купив виноградники Корбьєр в регіоні Лангедок-Руссильйон, які виробляють близько 66 тисяч пляшок червоного і рожевого вина в рік. Крім того, у нього є свій ресторан в Парижі.

Першою дружиною П.РІШАРА була балерина паризької ”Гранд Опера”, і після розлучення з нею він змінив кілька коханих. У нього троє синів, які займаються музикою і театром.

Ще у середині 1980-х він влаштувався на баржі, пришвартованій до берега Сени в центрі Парижа. Нещодавно немолодий актор перебрався до паризької квартири зі своєю новою коханою, яка молодша за нього не на один десяток років.