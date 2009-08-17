У Львові відбудеться сесія Європейського молодіжного парламенту

Львів. 17 серпня. УНІАН. 20 – 23 серпня Міжнародна молодіжна громадська організація «Європейський молодіжний парламент – Україна» за підтримки Львівської обласної державної адміністрації проведе у Львові 7-му Регіональну сесію Європейського молодіжного парламенту, що збере делегатів із багатьох європейських країн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як поінформувала УНІАН головний організатор Регіональної сесії Європейського молодіжного парламенту Катерина ВИНОГРАДОВА, серед країн, які будуть представлені на цьогорічній сесії, – Польща, Німеччина, Австрія, Туреччина, Грузія, Румунія, Молдова, Чехія, Білорусь, Македонія, Нідерланди, Азербайджан та Україна.

У сесії візьмуть участь 100 молодих людей – 80 делегатів та 20 досвідчених представників ЄМП з різних країн - голови комітетів, журналісти, організатори.

«Ця сесія – можливість для української молоді попрацювати разом з представниками інших держав над вирішенням важливих питань, що є нагальними для європейського суспільства. Тема сесії відповідає темі, яка є центром обговорення у європейській спільноті в 2009 році – «Creativity and Innovation» («Креативність та інновації»). Протягом сесії сім комітетів будуть обговорювати теми, об’єднані загальною ідеєю розвитку та оновлення. Серед тем сесії – дуалізм використання генетично модифікованих продуктів, новітні методики навчання, проблеми використання альтернативних джерел енергії та ін.», - розповіла К.ВИНОГРАДОВА.

«Саме місто Львів влучно підкреслює важливість цієї сесії. Місто на перетині шляхів та інтересів завжди вважалось і місцем зустрічі, і, на жаль, точкою конфлікту. Жодне з міст у Європі так не відчувало на собі нескінченну боротьбу між Сходом та Заходом Старого Світу, як Львів. Ми не повинні ніколи забувати – Європа може здаватися єдиною, проте завжди залишається щось, що продовжує ділити її на частини. І саме тому ми хочемо, щоб сесія ЄМП у Львові сприяла покращанню стосунків між молодими людьми з різних куточків Європи і відкривала для них нові шляхи для співпраці та співжиття у майбутньому», – зазначив у коментарі Президент 7-ї Львівської регіональної сесії Домінік ДРЕШНЕР (Чехія).

Проведення регіональних сесій Європейського молодіжного парламенту у Львові вже стало традицією, цього року відбудеться вже сьома сесія. Окрім цього, восени 2010 року «ЄМП – Україна» проведе у Львові 65-ту Міжнародну сесію ЄМП, яка збере понад 300 молодих учасників із 32 країн Європи і стане ще одним кроком України у процесі євроінтеграції та покращання іміджу країни на міжнародній арені.

Довідка УНІАН. Європейський молодіжний парламент (ЄМП) – міжнародна політично нейтральна організація, метою якої є зростання усвідомлення молодими людьми важливості питань, що стосуються Європи, та сприяння отриманню дійсно унікального навчального досвіду. Заснована у 1987 році, організація протягом 22 років пройшла процес розбудови. Сьогодні її робота базується на діяльності 32 національних комітетів, які формують мережу в межах і за межами ЄС. З 2004 року головним керівним органом ЄМП є Рада національних координаторів, до участі в якій запрошуються всі голови національних осередків. Наразі організацію патронує Президент Європейського парламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ та Генеральний секретар Ради Європи Тері ДЕВІС.