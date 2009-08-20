ЄБРР та KFW придбають 30% акцій ”Мегабанку”

Київ. 20 серпня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і німецький державний банк розвитку KFW Entwicklungsbank матимуть 30% ВАТ «Мегабанк» (Харків): по 15% акцій кожен.

Про це говориться в повідомленні прес-служби ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Як повідомив голова наглядової ради «Мегабанку» Віктор СУББОТІН, придбання акцій відбуватиметься шляхом додаткової емісії, здійснення якої акціонери банку розглянуть на завтрашньому засіданні.

Придбання акцій буде реалізовано в рамках надання ЄБРР і KFW українському банку пакета фінансування на загальну суму до 28,9 млн. євро.

Програма фінансування передбачає також довгостроковий кредит ЄБРР, еквівалентний 10,4 млн. євро, і субординований кредит KFW, еквівалентний 2,5 млн. євро. Кошти буде використано, зокрема, для кредитування місцевих позичальників після стабілізації ринку.

В рамках транзакції ЄБРР і KFW організовують програму технічної допомоги на суму до 0,9 млн. дол. США, яка допоможе поліпшити управління ризиками у ВАТ «Мегабанк».

За даними прес-служби, з початку ц.р. з урахуванням цієї трансакції, ЄБРР вже надав українським банкам фінансування на суму більш як 500 млн. дол.

Асигнування KFW є частиною двосторонньої німецько-української фінансової співпраці, що почалася в 2003 році. KFW здійснює дану інвестицію в ВАТ «Мегабанк» за дорученням Німецького Федерального уряду в рамках «Програми підтримки українських банків», на яку в 2009 році передбачено фінансування в розмірі 30 млн. євро.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мегабанк» засноване в 1990 році в Харкові.

Активи банку на 1 липня ц.р. становили 2,95 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 2,377 млрд. грн., зобов`язання – 2,466 млрд. грн., статутний капітал - 350 млн. грн., власний капітал – 484,071 млн. грн.

У першому півріччі 2009 року банк одержав прибуток у розмірі 1,073 млн. грн., у 2008 році – 21,9 млн. грн.

За даними «Мегабанку», на 1 квітня 2009 р. його акціями володіли: Віктор СУББОТІН, пряма участь – 5,1831%, опосередкована – 65,8445%; ЗАТ «М-Інвест», пряма участь – 49,9%; Олена СУББОТІНА, пряма участь – 0,0001%, опосередкована – 65,0537%.