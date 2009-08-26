Франція пропонує розширити велику ”вісімку” до 14-ти країн

Київ. 26 серпня. УНІАН. Франція виступає за розширення до 2011 року кількості учасників саміту ”вісімки” до 14 держав.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, заявив президент Франції Ніколя САРКОЗІ. Він виступив з розлогою промовою в Єлісейському палаці перед учасниками щорічної зустрічі послів Франції.

”Я із задоволенням констатую, що в перетворенні ”групи восьми” держав в ”групу чотирнадцяти” зроблено вирішальний крок”, - заявив Н.САРКОЗІ.

”У 2010 році головуюча на зустрічі Канада передасть розгляд більшої частини питань саміту ”вісімки” у відання ”групи чотирнадцяти” країн. Надалі ми маємо намір повністю здійснити дане перетворення в ”групу чотирнадцяти країн” в період головування Франції в 2011 році”, - наголосив Н.САРКОЗІ.