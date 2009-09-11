Міністри ЄС поговорять про енергетику та відносини з Кавказом

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС на своєму засіданні 14-15 вересня розгляне питання енергетичного забезпечення Європи та відносини з країнами Кавказу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник швецького головування в ЄС.

“Що стосується енергетичного забезпечення, скоріш за все йтиметься про різні аспекти європейської політики в цій сфері”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що така дискусія відбудеться чи не вперше на рівні Ради міністрів. Разом з тим, представник швецького головування в ЄС зазначив, що під час дискусії міністри хоч і торкатимуться питання енергетичних відносин з третіми країнами, в тому числі з Україною, водночас, це не буде основною темою дискусії.

Міністри зовнішніх справ, у свою чергу, планують обговорити питання відносин з країнами Південного Кавказу, зокрема, з Грузією, Вірменією та Азербайджаном.

“Передбачається провести дебати щодо того, яким чином розвивати відносини з цими країнами, в тому числі в рамках Східного партнерства, щоб з одного боку ці відносини розвивалися більш інтенсивно, а з іншого – враховували різний стан справ в кожній з трьох країн”, - сказав дипломат.

До порядку денного засідання Ради також включені питання відносин з Іраном, візові проблеми, що виникли між Канадою та Чехією, а також візова політика Бразилії, яка не надає безвізового доступу громадянам всіх країн-членів ЄС. В рамках засідання Ради міністрів також заплановано проведення засідання Ради співробітництва ЄС-Узбекистан.