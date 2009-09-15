Рига стане культурною столицею Європи-2014

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Рига стане культурною столицею Європи в 2014 році.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено спеціальною Групою відповідальних за вибори Європейської культурної столиці 2014 року.

Формальне оголошення Риги культурною столицею Європи 2014 року, скоріш за все, відбудеться у травні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, щороку в ЄС обираються дві культурні столиці Європи. В 2014 році культурні столиці будуть з Латвії та Швеції. Швецька культурна столиця була визначена 8 вересня, нею стане місто Умеа.

Цього року культурними столицями Європи є австрійський Лінц та литовський Вільнюс, в 2010 році у вигляді винятку буде три культурних столиці: німецький Гессен, угорська Печ та турецький Істанбул. Естонський Таллінн та фінський Турку будуть культурними столицями в 2011 році, португальський Гімараєш та словенський Марі бор – в 2012 році, французький Марсель та словацький Кошице – в 2013 році.