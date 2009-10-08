Бузек обговорить з Президентом Чехії Лісабонську угоду

Брюссель. 8 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК 9 жовтня у Празі обговорить з Президентом Чехії Вацлавом КЛАУСОМ ратифікацію Лісабонської угоди.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

“Чехія схвалить суверенне рішення щодо Лісабонської угоди, але ми мали б обговорити вартість затримки з її імплементацією”, - заявив перед візитом Президент Європарламенту.

Він наголосив, що угода є засобом, а не метою, але важливим засобом для вирішення поточних проблем ЄС.

“Це те, чого громадяни чекають від нас, політиків”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, після позитивного референдуму в Ірландії 2 жовтня та повідомлення про намір Президента Польщі підписати ратифікації угоди 11 жовтня, Чехія залишається єдиною з 27-ми країн-членів ЄС, де процедура ратифікації ще триває.

Зараз Лісабонська угода перебуває на розгляді в Конституційному суді Чехії, до якого звернувся з проханням розглянути її відповідність Конституції країни Президент Чехії В.КЛАУС.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27 країн - членів ЄС підписали у Лісабоні нову угоду ЄС, яке одержало назву Лісабонського договору.

Нову угоду прийнято замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень. Серед іншого угода передбачає запровадження посади президента та Верховного представника з питань зовнішньої політики (по суті міністра закордонних справ) ЄС.