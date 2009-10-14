МЗС хоче розширити пільги закордонним українцям

Київ. 14 жовтня. УНІАН. На розгляд Верховної Ради України буде внесено проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус закордонних українців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Олександр КУПЧИШИН під час парламентських слухань на тему: «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці».

Він зазначив, що йдеться про розширення пільг, зокрема, пов’язаних з питанням набуття в Україні вищої освіти представниками української діаспори. За словами заступника міністра, необхідно передбачити певну кількість державних стипендій для цієї категорії студентів.

Він також зауважив, що під час розробки проекту державного бюджету на 2010 рік необхідно передбачити цільове виділення коштів центральним та місцевим органам виконавчої влади, а також провідним громадським організаціям, зокрема Українській Всесвітній координаційній раді та товариству «Україна – Світ», для забезпечення діяльності з підтримки закордонного українства.

О.КУПЧИШИН також повідомив, що на сьогодні тривають переговори про укладення міжнародних договорів з Аргентиною, Грецією, Грузією, Естонією, Ізраїлем, Польщею, Іспанією, Португалією, Румунією, Угорщиною та Німеччиною стосовно соціального забезпечення громадян, положеннями яких урегульовуватиметься питання щодо переказів та виплат пенсій і окремих видів пенсійного забезпечення. За його словами, це досить важлива проблема, яка потребує розв’язання.