Саркозі оголосив беспрецедентну допомогу селу

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ оголосив про надання безпрецедентної допомоги сільському господарству в 1,65 млрд. євро.

Як повідомляє сьогодні агентство AFP, про це він заявив сьогодні, перебуваючи з візитом на Сході країни.

“Я не дозволю, щоб французьке сільське господарство було “зметено” кризою”, - заявив Н.САРКОЗІ.

За словами французького Президента, з цієї суми 1 млрд. євро буде доступним у вигляді банківських кредитів, ще 650 млн. євро – у вигляді державної допомоги.

За його словами, кредитна ставка при цьому становитиме 1,5% річних, а для молодих фермерів – сягатиме 1% річних.

Французький Президент також висловив переконання у відсутності в достатній кількості законодавства, яке б регулювало сільське господарство належним чином на рівні ЄС.

Н.САРКОЗІ також звернув увагу на неприйнятність такого факту, що за останній рік вартість продуктів, за якою їх купували у фермерів, знизилась на 20%, а вартість продуктів для кінцевого споживача – лише на 1%.

Франція – найбільший виробник сільськогосподарської продукції в ЄС. В її аграрному секторі працюють 770 тис. осіб. Водночас, французький агросектор отримає і найбільшу допомогу з бюджету ЄС – в 2008 році загальна сума допомоги становила 10 млрд. євро.