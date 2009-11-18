ЄБРР спочатку кризи профінансував українські банки на 880 млн. дол.

Київ. 18 листопада. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) з початку кризи виділив українським банкам фінансування на 880 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник проектів у фінансовому секторі ЄБРР Олександр ПАВЛОВ під час четвертої конференції Інституту Адама Сміта «Український банківський форум».

«Починаючи з четвертого кварталу минулого року сума інвестицій, яку ми ухвалили на раді директорів, підписали або маємо намір підписати у найближчий час, - близько 880 млн. дол. Це наша загальна сума як відповідь на кризу», - сказав А.Павлов.

За його словами, з початку поточного року сума вже виділеного фінансування у банківський сектор України становить 600 млн. дол.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. На 1 березня 2009 року він уклав зобов`язань на суму 4,4 млрд. євро через 173 проекти.