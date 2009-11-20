Росія розглядає розширення НАТО, як загрозу

Москва. 20 листопада. УНІАН. Проект нової Воєнної доктрини РФ розглядає розширення НАТО як воєнну загрозу.

Про це в інтерв`ю «Российской газете» (від 20 листопада) сказав секретар Ради безпеки РФ Микола ПАТРУШЕВ.

«Слід відзначити, що в новому документі збережено важливі положення діючої Воєнної доктрини, які не втратили своєї актуальності. Водночас відбито такі нові військові небезпеки, як боротьба за паливно-енергетичні та інші ресурси із залученням Збройних сил, розширення НАТО, розповсюдження зброї масового ураження, зокрема ядерної зброї, міжнародний тероризм», - сказав М.ПАТРУШЕВ.

За його словами, введено нові підрозділи з питань військового планування і оснащення Збройних сил та інших військ озброєнням і військовою технікою. «Уточнено положення про застосування Росією ядерної зброї при відбитті агресії із застосуванням звичайних засобів ураження», - сказав він.

М.ПАТРУШЕВ повідомив, що в новому документі в першому розділі «Воєнні небезпеки і воєнні загрози» сформульовано зовнішні й внутрішні воєнні небезпеки і можливі воєнні загрози, відбито також характер воєнних конфліктів, до яких може бути залучено Росію. «При цьому акцентовано увагу на використанні під час воєнних дій нових засобів збройної боротьби - високоточної зброї, зброї на нових фізичних принципах, безпілотних літальних і автономних морських апаратів, біокібернетичних та інших систем», - сказав він.

М.ПАТРУШЕВ зазначив, що у другому розділі «Воєнна політика РФ» визначено, що Росія вважає своїм найважливішим завданням запобігання і заборону розв`язування будь-яких воєнних конфліктів. При цьому сформульовано основні підходи до вирішення цього завдання. Водночас зазначається, що Росія вважає правомірним застосування військ для відбиття агресії проти неї або її союзників, підтримку або відновлення миру за рішенням Ради Безпеки ООН, інших структур колективної безпеки. «Тут же викладено положення, що регламентують застосування Збройних сил та інших військ, сформульовано основні завдання в мирний і воєнний час», - сказав він.

За словами М.ПАТРУШЕВА, в цілому положення проекту Воєнної доктрини з проблем ядерної зброї сформульовано в дусі збереження за Росією статусу ядерної держави, здатної здійснити ядерне стримування потенційних супротивників від розв`язування агресії проти неї та її союзників.

«Передбачається можливість застосування ядерної зброї залежно від умов обстановки і намірів вірогідного супротивника. У критичних для національної безпеки ситуаціях не виключається завдання по агресорові ядерного удару, зокрема й попереджувального», - зазначив секретар Радбезу РФ.