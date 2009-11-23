У Польщі починається суд між Валенсою та Качинським

Варшава. 23 листопада. УНІАН. У Польщі цього тижня починається судовий процес за позовом колишнього глави держави, лідера профспілки „Солідарність” Леха ВАЛЕНСИ до чинного Президента Леха КАЧИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ВАЛЕНСА вимагає від Л.КАЧИНСЬКОГО спростувати заяви про нібито співпрацю екс-голови профспілки зі спецслужбами. Також Л.ВАЛЕНСА вимагає виплати відшкодування за завдану моральну шкоду у розмірі 100 тисяч злотих (близько 30 тисяч доларів).

За даними польських медіа, Л.КАЧИНСЬКИЙ під час телевізійного інтерв’ю польському телеканалу Polsat заявив, що Л.ВАЛЕНСА був агентом спецслужб соціалістичної Польщі під псевдонімом „Болєк”.

Сам Л.ВАЛЕНСА, який став першим Президентом Польщі після повалення комуністичного режиму наприкінці 1989 року, неодноразово заперечував свою співпрацю зі спецслужбами. Він пояснював, що „Болєком” називали місце підслуховування, організоване службами на його робочому місці, та досьє на нього. Як доказ Л.ВАЛЕНСА наводить вирок люстраційного суду, який у 2000 році підтвердив, що він не працював із спецслужбами.