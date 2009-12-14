На Волині відкрили пам`ятний знак жертвам конфлікту 1943 року

Луцьк. 14 грудня. УНІАН. У селі Малинівка Рожищенського району Волинської області відкрили пам’ятний знак жертвам польсько-українського конфлікту, що стався 1943 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, організаційний громадський комітет з будівництва пам’ятного знаку загиблим українцям з метою вшанування пам’яті односельчан було створено ще у 2003 році. Ініціатором його створення стала Софія НАЗАР, родичі якої загинули під час цього конфлікту. Вартість будівництва пам’ятного знаку становить 35 тис. грн., з них 20 тис. грн. виділено з районного бюджету, ще 15 тис. грн. – кошти меценатів.

У відкритті пам’ятного знаку жертвам польсько-українського конфлікту взяв участь голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК. Звертаючись до присутніх, він зазначив: „Віддаючи данину пам’яті українців, ми виконуємо не тільки наш християнський обов’язок, але й обов’язок громадянський і державний... Я впевнений, висновок кожен зробить один – подібні трагедії ніколи більше не мають повторитися”.

*** Трагедія в селі Малинівка відбулася 66 років тому. 13 грудня 1943 року поляки, які проживали у селі Переспа, оточили села Малинівку та Мар’янівку, почали убивати місцевих жителів, палити та грабувати помешкання. Того дня загинуло 26 осіб, з них 16 жителів сіл Малинівка, 6 - Мар’янівка, ще 4 із Немир.