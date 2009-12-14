54% європейців вважають, що криза ще не досягла піку

54% європейців вважають, що економічна криза ще не досягла свого піку – опитування

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. 54% європейців вважають, що економічна криза ще не досягла свого піку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать представлені сьогодні результати опитування, проведеного TNS Opinion & Social.

При цьому, 38% європейців вважають, що криза вже досягла піку.

Згідно з результатами опитування 30% респондентів вважають, що економічна ситуація в ЄС у найближчі 12 місяців покращиться, 38% - залишиться без змін, 21% - погіршиться, 11% - не мають відповіді.

При цьому лише 28% вважають, що ситуація в національній економіці покращиться, при 31%, які вважають, що ситуація погіршиться, та 37%, які вважають, що ситуація не зміниться.

51% респондентів вважають безробіття – найважливішою проблемою на національному рівні. Другим найважливішим питанням для своїх країн опитані вважають економічну ситуацію – 40%, і третім – інфляцію – 19%.

Опитування було проведено з 23 жовтня по 18 листопада. В ході опитування загалом опитано 30238 осіб.