Новим співдоповідачем ПАРЄ по Україні стала Репс

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Новим співдоповідачем Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні стала депутат з Естонії Майліс РЕПС.

Про це вона сама повідомила журналістам по завершенню сьогоднішнього засідання Моніторингового комітету ПАРЄ.

У розмові з українськими журналістами М.РЕПС зазначила, що спочатку планує зустрітися зі своєю колегою – Ренатою ВОЛВЕНД.

“По-перше я маю зустрітися зі співдоповідачем. Після чого ми розробимо графік моніторингу”, - сказала депутат.

Вона також зазначила, що на наступній сесії ПАРЄ у квітні може бути схвалений новий регламент Моніторингового комітету, відповідно до якого доповідачі змінюватимуться кожні 5 років.

“І, скоріш за все, вона (Р.ВОЛЬВЕНД – УНІАН) також буде змінена. І я не хочу потім починати знову з нуля, я хотіла би ознайомитися з її майже 10-річним досвідом”, - сказала М.РЕПС.

Вона зазначила, що у випадку схвалення нового регламенту Комітету на сесії у квітні, Р.ВОЛЬВЕНД може бути замінена у червні, або у вересні.

М.РЕПС, 35 років, член парламентської делегації Естонії в ПАРЄ з 27 травня 2003 року по 15 квітня 2005 року, та з 24 травня 2007 року до цього часу. З 2005 по 2007 роки працювала міністром освіти Естонії.

Як повідомляв УНІАН, до останнього часу співдоповідачем по Україні була Сабіне ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, яка залишила ПАРЄ, оскільки їй була запропонована посада міністра юстиції Німеччини.