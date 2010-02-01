Посли Польщі, Франції та ФРН хочуть чесного другого туру виборів в Україні

Київ. 1 лютого. УНІАН. Посли Польщі, Франції та Німеччини наголошують на важливості дотримання демократичних принципів під час другого туру президентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посли сказали сьогодні в ході круглого столу «Україна в Європі: які перспективи після виборів», організований Інститутом світової політики.

Так, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ зазначив, що перший тур президентських виборів в Україні зробив великий внесок у покращення іміджу України. Зокрема, він відзначив, що імідж України впродовж останнього часу постраждав, і треба докладати зусиль для його поліпшення.

Також посол вважає, що необхідно зберегти курс на інтеграції до Європейського Союзу.

«Я позитивно ставлюся до того, щоб Україна крок за кроком наближалася до ЄС, важливо дотримуватися цього темпу», - сказав він.

Він також зазначив, що треба не лише говорити про запровадження європейських стандартів, але на ділі показати, що вони дійсно впроваджуються.

Він зазначив, що не можна шляхом розмов наблизитися до Європейського Союзу.

Для країни необхідні зміни, підкреслив Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ. «Я вважаю за необхідне і правильним, щоб ЄС використовувався як найкращий механізм для модернізації України, щоб вона стала потужною країною», - сказав він.

В свою чергу посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ також висловив побажання, щоб вибори в Україні були чесними і прозорими.

«До європейської спільноти Україну наближає саме такий виборчий процес», - сказав він.

За словами посла, в Польщі хотіли б бачити Україну, яка йде курсом на євроінтеграцію і проводить реформи.

Він зазначив, що українська влада має знайти баланс між невідкладними справами і важливими. До невідкладних справ посол відніс відновлення співробітництва з Міжнародним валютним фондом та подолання наслідків кризи.

Серед важливих справ посол назвав проведення реформування місцевої влади, подолання корупції та покращення інвестиційного клімату.

Посол Франції в Україні Жак ФОР зазначив, що у Франції вважають, що вибори і виборчий процес в Україні є справою суто українців, але за цим процесом уважно спостерігає керівництво Франції.

«Франція бажає чесних, прозорих і демократичних виборів», - сказав він.