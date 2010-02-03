Україні поки зарано думати про НАТО

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Американський стратег, засновник та президент Проекту для перехідних демократій Брюс ДЖЕКСОН вважає, що говорити про членство України в НАТО передчасно.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 2 лютого під час семінару на тему “Європейська східна політика та Україна”, організованому депутатом Європарламенту Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва).

“Поки ще дуже рано говорити про НАТО для України. НАТО є гарантом від загроз, і українська політична нестабільність ставить такі загрози сама по собі. Інша загроза – це економічна ситуація, яка загрожує передусім самим українцям”, - сказав американський стратег.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2008 року саміт НАТО в Бухаресті схвалив рішення про те, що Україна та Грузія в майбутньому мають стати членами Північно-Атлантичного Альянсу. Разом з тим, Україна з того часу так і не отримала від НАТО План дій щодо членства – інструмент, за допомогою якого, зазвичай, реалізується набуття членства в організації.

Довідка УНІАН. Проект для перехідних демократій було створено в 2002 році з метою сприяння реформам в демократіях Європи, що виникли після 1989 року.