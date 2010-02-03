Відносини України та ЄС розвиваються за ”турецьким” сценарієм?

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Американський стратег, засновник та президент Проекту для перехідних демократій Брюс ДЖЕКСОН вважає, що відносини України та ЄС розвиватимуться за “турецьким” варіантом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 2 лютого під час семінару на тему “Європейська східна політика та Україна”, організованому депутатом Європарламенту Леонідасом ДОНСКІСОМ (група ліберальних партій, Литва).

Він звернув увагу на те, що щодо Туреччини постійно точаться дискусії з приводу того, чи вона більше європейська, чи більше азійська країна.

“Схожа ситуація з Україною, про яку постійно точаться дискусії чи вона помаранчева чи блакитна, проросійська, чи проєвропейська, східна чи західна”, - сказав Б.ДЖЕКСОН.

Разом з тим він зазначив, що якщо Туреччина вже є кандидатом в члени ЄС, і перебуває на шляху до членства, то щодо України це питання ще має бути вирішено в майбутньому.

Довідка УНІАН. Проект для перехідних демократій було створено в 2002 році з метою сприяння реформам в демократіях Європи, що виникли після 1989 року.