7 лютого застосувати зміни до закону про вибори Президента неможливо

Київ. 4 лютого. УНІАН. Зміни до закону про вибори Президента України, внесені напередодні голосування, не мають бути застосовані у неділю, 7 лютого. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловила доповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ренате ВОЛЬВЕНД.

Доповідач висловила очікування, що внесені до закону про вибори Президента зміни на практиці не будуть застосовані. Адже у такий стислий термін, який залишився до голосування, провести належну роз’яснювальну роботу серед усіх пересічних співробітників виборчих комісій, на думку Р.ВОЛЬВЕНД, неможливо. «Я очікую на зустріч з представниками Центральної виборчої комісії, аби запитати їх: як вони збираються належним чином роз’яснити законодавчі зміни на місцях? Я спробую пояснити, що прийняті в останній момент зміни не можна застосовувати. У мене є побоювання, що через законодавчий безлад українські суди стануть найбільш завантаженими судами в Європі», - сказала доповідач Ради Європи, відлітаючи до Києва.

Попри всі правові чвари напередодні голосування, Р.ВОЛЬВЕНД закликала українців у неділю у будь-якому разі прийти на виборчі дільниці. Це єдине, що громадяни можуть зробити для подальшої демократизації своєї країни, переконана парламентарій з Ліхтенштейна. «Я сподіваюсь, що голосування пройде так, як і в першому турі, а саме: чесно, вільно і прозоро. Маю надію, що зрештою вирішальним буде саме слово виборця, яке він скаже на виборчих дільницях», - наголосила Р.ВОЛЬВЕНД.

На думку доповідачки ПАРЄ, новообраний Президент має докласти зусиль, аби з України було у найближчому майбутньому знято моніторинг Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, колишня співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН заявила, що Партія регіонів знову, як і в 2004 році, намагається створити умови для фальсифікації виборів. «Я хочу закликати Президента України, як гаранта Конституції, накласти вето на згадані зміни, і закликаю інші політичні сили України утриматися від внесення до останньої хвилини в закон про вибори змін, у яких немає широкої міжпартійної підтримки», - сказала вона.

Однак, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», прийнятий ВР 3 лютого.