Зміни виборчого законодавства між турами - українське ”know-how”

Київ. 5 лютого. УНІАН. Голова місії спостерігачів від Європарламенту Павел КОВАЛЬ (депутат Європарламенту від Польщі) вважає винятковим випадком у Європі зміни виборчого законодавства між двома турами голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.КОВАЛЬ заявив сьогодні журналістам у Києві, коментуючи внесення змін до закону «Про вибори Президента України».

«Це досить виняткова ситуація в Європі, щоб такі зміни приймалися між першим і другим турами виборів. Треба сказати це прямо», - сказав П.КОВАЛЬ.

Водночас, європарламентарій наголосив на необхідності утриматися від коментарів, оскільки поки ще зарано говорити про наслідки законодавчих змін для виборчого процесу.

«Якщо будуть такі ситуації, які призведуть до порушень, вони, напевно, знайдуть відображення у доповіді, яка з’явиться вже після проведенні другого туру голосування», - наголосив він.