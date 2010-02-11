Янукович має легітимність Заходу, як новий Президент України

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Німецький політолог, експерт Ради зовнішньої політики Німеччини Олександр РАР вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ отримав легітимність від Заходу, як новий Президент України

Таку думку він висловив в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Вибори проводилися тренспарентно, не застосовувалися “брудні” технології, виконавча влада не використовувала адміністративний ресурс, що, очевидно, в Україні вже неможливо”, - сказав політолог.

“Вибори були визнані Заходом чесними і вільними, і це привело до того, що пан В.ЯНУКОВИЧ має зараз всю легітимність від Заходу стати Президентом України”, - додав О.РАР.

Він зазначив, що це – перемога демократії. При цьому, експерт звернув увагу на те, що не всім на Заході подобається, що переміг саме В.ЯНУКОВИЧ, а не Юлія ТИМОШЕНКО.

“Але Захід має акцептувати правила гри, за які він сам завжди виступав і боровся, в тому числі під час помаранчевої революції”, - сказав політолог.