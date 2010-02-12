Єврокомісія пропонує збільшити допомогу Гаїті
Додаткові 90 млн. євро підуть на будівництво притулків
Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Єврокомісія планує додатково надати 90 млн. євро для Гаїті.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідну пропозицію Єврокомісія зробила 11 лютого.
Ці гроші планується витратити на будівництво укриттів для постраждалих людей, забезпечення постраждалих продовольством та медичним доглядом.
“Ми маємо уникнути за будь-яку ціну другої хвилі гуманітарної катастрофи на Гаїті. Із наближенням сезону дощів та ураганів надати людям дах над головою є ключовим пріоритетом”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.
Пропозиція Єврокомісія має бути затверджена Радою ЄС та Європарламентом.
У випадку затвердження цієї пропозиції, загальна сум допомоги ЄС Гаїті становитиме 609 млн. євро.