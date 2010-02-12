Єврокомісія пропонує збільшити допомогу Гаїті

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Єврокомісія планує додатково надати 90 млн. євро для Гаїті.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідну пропозицію Єврокомісія зробила 11 лютого.

Ці гроші планується витратити на будівництво укриттів для постраждалих людей, забезпечення постраждалих продовольством та медичним доглядом.

“Ми маємо уникнути за будь-яку ціну другої хвилі гуманітарної катастрофи на Гаїті. Із наближенням сезону дощів та ураганів надати людям дах над головою є ключовим пріоритетом”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.

Пропозиція Єврокомісія має бути затверджена Радою ЄС та Європарламентом.

У випадку затвердження цієї пропозиції, загальна сум допомоги ЄС Гаїті становитиме 609 млн. євро.