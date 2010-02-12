Генсек НАТО привітав Януковича з обранням Президентом

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Північно-Атлантичного Альянсу.

“Від імені НАТО я тепло вітаю В.ЯНУКОВИЧА з його обранням Президентом України. Вибори були вільними, чесними і демократичними, зразковими для всього регіону”, - заявив А.Ф.РАСМУССЕН.

“НАТО віддане поглибленню нашого стратегічного партнерства з Україною, включаючи в тому числі допомогу, де можливо, в зусиллях України в області здійснення реформ, і я особисто сподіваюсь на тісні контакти з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ”, - додав Генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Віктор ЯНУКОВИЧ у другому турі виборів набрав 48,95% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,47%.