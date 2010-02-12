Єврокомісія хоче посилити нагляд за економічною політикою країн єврозони

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Єврокомісія готує пропозиції з посилення нагляду за національними економічними політиками країн-членів єврозони.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це заявив сьогодні комісар ЄС з економічних та монетарних справ Оллі РЕН, коментуючи рішення Європейської Ради щодо ситуації з бюджетним дефіцитом Греції.

“Нам терміново потрібно поглиблювати нагляд за економічною політикою, включаючи раннє виявлення та подолання дисбалансів (бюджетів – УНІАН) з метою кращого збереження макрофінансової стабільності зони євро”, - сказав комісар.

“Комісія ближчим часом представить пропозиції про подальше посилення координації та нагляду за національними економічними політиками в зоні євро”, - додав О.РЕН.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого лідери ЄС заявили про підтримку Греції в подоланні дефіциту бюджету. Крім того, у заяві наголошується, що країни-члени єврозони “здійснять визначені та скоординовані дії у разі потреби забезпечити фінансову стабільність єврозони в цілому”.

За підсумками 2009 року бюджетний дефіцит Греції сягнув 12,7% ВВП. Згідно з вимогами європейського законодавства до країн єврозони, бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП.

В середині січня 2010 року уряд Греції подав програму скорочення бюджетного дефіциту, яка передбачає зменшення його до рівня, нижчого, ніж 3% ВВП, до 2012 року.