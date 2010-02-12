Польський Сейм ратифікував договір про ПРО з США

Варшава. 12 лютого. УНІАН. Польський Сейм ратифікував договір SOFA (Status of Forces Agreement) про розміщення американських військових на території Польщі в рамках системи протиракетної оборони, підписаний з Адміністрацією США в грудні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ратифікацію договору, який має ще затвердити Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, проголосувало 374 депутати Сейму із 460. Проти були 34.

„Договір дозволить створити тимчасову, а пізніше – згідно з деклараціями США, з 2012 року - сталу базу ракет протиракетної оборони Patriot, а в майбутньому також ракет SM-3, що входять в систему балістичної оборони”, - повідомляє TVN24.

За даними польських медіа, SOFA передбачає, що американські військові у Польщі будуть зобов’язані дотримуватися польського законодавства й у випадку порушень будуть відповідати перед польськими судами.

Договір також стосується звільнень від митних та податкових платежів, умов перебування військової техніки США в Польщі, порядок відшкодувань та правил носіння зброї.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація нового Президента США Барака Обами в серпні минулого року відмовилася від планів Джорджа БУША розмістити стаціонарну систему ПРО в Польщі та Чехії.

Натомість нові американські власті вирішити створити мобільну систему ПРО, елементи якої будуть розміщені на кораблях, а також в деяких державах Східної Європи.

Польські власті спочатку закликали не відмовлятися від стаціонарного розміщення ПРО, але після оголошення рішення заявили, що нова система може бути вигіднішою для поляків, ніж попередня.

В рамках домовленостей із американськими властями Польща має отримати бойові ракети Patriot, що мають бути включені в національну систему ПРО.

Ракети мають бути доставлені до країни в першому кварталі 2010 року.