Великобританія прожовжує підтримувати членство України в ЄС

Севастополь. 12 лютого. УНІАН. Великобританія є активним прихильником розширення Європейського Союзу і продовжує підтримувати членство в Європейському Союзі для України, коли вона виконає необхідні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у вітанні посла Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕРА на адресу учасників Міжнародної науково-історичної конференції, присвяченій 65-річчю зустрічі «Великої трійки» в Ялті 4-11 лютого 1945 року, що відкрилася сьогодні в Лівадії .

У вітанні, текст якого розміщений на сайті Севастопольської міськдержадміністрації, також сказано, що «погляд у минуле на Ялтинську конференцію через 65 років підкреслює величезний прогрес в об`єднанні Європи, досягнутий з часу падіння Берлінської стіни в 1989 році. Цей процес включає розширення Європейського Союзу і входження до його складу багатьох країн Центральної і Східної Європи».

Британський дипломат побажав учасникам конференції «успіхів в осмисленні уроків Ялти, а також у розгляді і визначенні шляхів і способів забезпечення того, щоб Україна і Європа могли максимально збільшити свій потенціал для сумісного зростання в майбутньому».

Свої вітання учасникам конференції надіслали також міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ, посол Республіки Білорусь в Україні Валентин ВЕЛИЧКО, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, другий день роботи конференції пройде в Севастополі.