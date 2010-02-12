У Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС

В ході засідання міністри закордонних справ країн-членів ЄС планують, зокрема, обговорити ситуацію на Гаїті, в Ірані та Україні, і, можливо, схвалять висновки з цих тем. Крім того, Рада планує схвалити висновки щодо Молдови та Зімбабве. В рамках засідання Ради закордонних справ планується проведення засідання Ради асоціації ЄС-Ліван, Ради співробітництва ЄС-Киргизстан, міністерські діалоги з Південною Африкою та Чорногорією.

Дата події: 22 лютого 2010 року. Час початку: 10:00.