В Білорусі затримано 40 поляків

Варшава. 15 лютого. УНІАН. Кількість затриманих членів невизнаного владою Білорусі “Союзу поляків Білорусі” зросла до 40 осіб.

Як повідомляють польські ЗМІ, більшість затриманих, серед яких голова СПБ Анджеліка БОРИС, звинувачено в участі у нелегальному мітингу.

У Гродно відбулося перше засідання суду. Одного із затриманих - прес-секретаря СПБ Ігоря БАНЦЕРА - за участь у мітингу засуджено до 5-денного арешту.

Голова Ради СПБ Анджей ЧОБОТ заявив, що правоохоронці під час його затримання сказали, що він схожий за описом на людину, яка підозрюється у пограбуванні банку.

Міністерство закордонних справ проводить екстрену нараду під головуванням міністра Радослава СІКОРСЬКОГО.