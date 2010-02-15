В Бельгії відзначають Масляну (фоторепортаж)
Розпочався триденний карнавал, внесений до переліку світової культурної спадщини
Бінш. 15 лютого. УНІАН. У бельгійському містечку Бінш розпочався традиційний карнавал на Масляну.
Як передає власний кореспондент УНІАН, карнавал триває протягом трьох днів. В перший день – неділю – відбувається карнавальна хода центром міста у різноманітних костюмах, що готуються різними “клубами”, і які тримаються у секреті до самого дня карнавалу. Другий день – понеділок – повністю присвячений дітям. А в третій день – вівторок, вулиці міста віддані таким персонажам, як арлекіно, селяни та жиллі (шути), які проводять ходу центральною вулицею міста і розкидають апельсини.
Традиція проводити карнавал за легендою тягнеться з 16-го століття, коли Марія Угорська, що володарювала Біншем, влаштувала в 1549-му році перший фестиваль з метою вразити принца Філіпа Другого. Разом з тим, історики кажуть, що традиція проводити карнавали розпочалася набагато раніше, і полягала у святкуванні весни та відлякуванні злих духів.
Карнавал у Бінші в 2003-му році отримав визнання ЮНЕСКО, і був включений до світового переліку культурної спадщини.
|Перевдягання в жіночі костюми - один з найулюбленіших ”трюків” учасників карнавлу.
|Мімоза - один з найголовніших символів свята. Гілки мімози можна побачити у багатьох глядачів, що приїздять подивтися на карнавал.
|Майбутні учасники карнавалу змалечку вчаться грі на трубі.
|Шкода, що яблуко не справжнє...
|Карнавал дає можливість реалізувати будь-які фантазії в костюмах...
|А що означає той чи інший костюм - здогадайтесь самі!
|Не зважаючи на те, що цього року карнавал проходив під снігом, глядачів зібралося чимало...
|Місцеві ж жителі за традицією ”окупували” ”балкон”
Фото Сергія Воропаєва.
|Карнавал - справа нелегка і некоротка. Тож, не дивно, що дехто з учасників під кінець вже відверто хотів спати.
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