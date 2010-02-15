В Бельгії відзначають Масляну (фоторепортаж)

Бінш. 15 лютого. УНІАН. У бельгійському містечку Бінш розпочався традиційний карнавал на Масляну.

Як передає власний кореспондент УНІАН, карнавал триває протягом трьох днів. В перший день – неділю – відбувається карнавальна хода центром міста у різноманітних костюмах, що готуються різними “клубами”, і які тримаються у секреті до самого дня карнавалу. Другий день – понеділок – повністю присвячений дітям. А в третій день – вівторок, вулиці міста віддані таким персонажам, як арлекіно, селяни та жиллі (шути), які проводять ходу центральною вулицею міста і розкидають апельсини.

Традиція проводити карнавал за легендою тягнеться з 16-го століття, коли Марія Угорська, що володарювала Біншем, влаштувала в 1549-му році перший фестиваль з метою вразити принца Філіпа Другого. Разом з тим, історики кажуть, що традиція проводити карнавали розпочалася набагато раніше, і полягала у святкуванні весни та відлякуванні злих духів.

Карнавал у Бінші в 2003-му році отримав визнання ЮНЕСКО, і був включений до світового переліку культурної спадщини.