ЄС продовжив обмежувальні заходи проти Зімбабве
20:17, 15 лютого 2010Новини ЄС
0 0
В тому числі, ембарго на торгівлю зброєю
Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Рада міністрів ЄС продовжила на рік ембарго на торгівлю зброєю із Зімбабве.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було затверджено сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС.
Обмежувальні заходи також стосуються заборони ряду посадових осіб Зімбабве на в’їзд до країн-членів ЄС, а також на замороження їхніх рахунків у європейських банках.
Обмежувальні заходи подовжено до 20 лютого 2011 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter