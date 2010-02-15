ЄС продовжив обмежувальні заходи проти Зімбабве

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Рада міністрів ЄС продовжила на рік ембарго на торгівлю зброєю із Зімбабве.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було затверджено сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури ЄС.

Обмежувальні заходи також стосуються заборони ряду посадових осіб Зімбабве на в’їзд до країн-членів ЄС, а також на замороження їхніх рахунків у європейських банках.

Обмежувальні заходи подовжено до 20 лютого 2011 року.