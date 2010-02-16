Греція може вжити додаткових заходів, щоб зменшити дефіцит бюджету
На остаточне рішення відведено місяць
Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Уряд Греції готовий застосувати додаткові заходи для зменшення дефіциту бюджету, якщо буде потрібно.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив пізно ввечері 15 лютого на брифінгу після засідання Єврогрупи її Президент Жан-Клод ЮНКЕР.
“Якщо ми до 16 березня побачимо, що уряд Греції не зможе досягнути запланованих результатів, уряд Греції погодився застосувати додаткові заходи, які будуть запропоновані Єврокомісією”, - сказав Президент Єврогрупи.
Ж.-К.ЮНКЕР зазначив, що додаткові заходи, які можуть бути застосовані, стосуються як видаткової, так і прибуткової частини державного бюджету. Так, заходи щодо скорочення видатків, можуть стосувати подальшого скорочення видатків на різні бюджетні програми, зокрема, що стосуються капітальних вкладень.
Заходи з наповнення бюджету можуть стосуватися підвищення ставки ПДВ, запровадження акцизу на предмети розкошу тощо.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками минулого року дефіцит бюджету Греції сягнув 12,7% ВВП, у той час, як правила зони євро передбачають, що дефіцит бюджету не може перевищувати 3% ВВП.
Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був попередньо схвалений Євро комісією і очікує на остаточне затвердження Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС, засідання якої відбудеться 16 лютого 2010 року.