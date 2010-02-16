МЗС Польщі заборонив в`їзд 20 чиновникам Білорусі

Київ 16 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі в ніч з 15 на 16 лютого запровадило заборону для 20 білоруських чиновників на в`їзд до своєї країни у зв’язку з переслідуванням керівництва невизнаного владою Білорусі Союзу поляків.

Про це сьогодні повідомляє ”Європейське радіо для Білорусі” із посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО.

Зокрема, уточнюється, що рішення про заборону в`їзду до Польщі ухвалено за результатами зустрічі міністра закордонних справ з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ, під час якої був затверджений план дій уряду Польщі щодо Білорусі.

”Особи, які брали участь у розколі демократичного сформованого Союзу поляків Білорусі, а також білоруські чиновники, які контролюють дії міліції, з 24.00 15 лютого не мають права в`їзду на територію Польщі. Їм не будуть видавати візи. До такого списку включено приблизно 20 осіб”, - цитує ”Єврорадіо” слова Р.СІКОРСЬКОГО.

Водночас також повідомляється, що у зв`язку з подіями навколо керівництва Союзу поляків Білорусі президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ планує направити своєму білоруському колезі Олександру ЛУКАШЕНКУ лист з проханням розібратися в кризовій ситуації, що склалася навколо громадської організації та польської національної меншини в країні.

”Ми повинні застосувати адекватні заходи, які дозволять нашому партнерові зрозуміти, що ми не жартуємо і що ця кризова ситуація має бути врегульована якнайшвидше”, – сказав журналістам шеф Канцелярії Президента Польщі Владислав СТАСЯК.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Івенці Гродненської області за участь у несанкціонованому мітингу було затримано до 40 представників невизнаного білоруською владою “Союзу поляків Білорусі”, у тому числі її голову Анжеліку БОРИС.

За результатами судового процесу, який відбувався в обласному центрі місті Гродно, одного із затриманих - прес-секретаря СПБ Ігоря БАНЦЕРА - за участь у мітингу засуджено до 5-денного арешту, на А.БОРИС накладені штрафні санкції.