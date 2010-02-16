Бузек не виключає санкцій ЄС проти Білорусі

Варшава. 16 лютого. УНІАН. Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК не виключає запровадження санкцій Європейським Союзом проти білоруських властей за порушення прав національних меншин в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.БУЗЕК заявив в польському Сеймі у вівторок.

„Це час, аби ЄС чітко сказав, що подальші стосунки з Білоруссю будуть залежати від того, як в цій країні дотримують прав громадян, елементарних прав людини”, - сказав він.

„ЄС має способи впливу на білоруський режим, зокрема, через запровадження санкцій”, - сказав Є.БУЗЕК, але не уточнив, які санкції можуть бути запроваджені.

Є.БУЗЕК, котрий очолив вибраний в червні минулого року Європарламент, також заявив, що білоруські власті „загострюють політику” не лише щодо представників „Союзу поляків”, а й проти інших незалежних та опозиційних до влади неурядових організацій.

„Майбутнє демократії Білорусі, незалежність в цій країні, залежить від того, як будуть вирішені проблеми, як сьогодні із національною польською меншиною”, - сказав він.

Голова Європейського парламенту повідомив, що наступного тижня депутати Європарламенту розглянуть ситуацію в Білорусі, а він особисто ще сьогодні проведе зустріч із лідером білоруської опозиції Олександром МІЛІНКЕВИЧЕМ.

Як повідомляв УНІАН, польські власті вирішили заборонити в’їзд до Польщі білорусам, котрі брали участь в репресіях проти представників невизнаного білоруськими властями ”Союзу поляків”.