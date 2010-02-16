Бузек не виключає санкцій ЄС проти Білорусі
За порушення прав співвітчизників
Варшава. 16 лютого. УНІАН. Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК не виключає запровадження санкцій Європейським Союзом проти білоруських властей за порушення прав національних меншин в Білорусі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.БУЗЕК заявив в польському Сеймі у вівторок.
„Це час, аби ЄС чітко сказав, що подальші стосунки з Білоруссю будуть залежати від того, як в цій країні дотримують прав громадян, елементарних прав людини”, - сказав він.
„ЄС має способи впливу на білоруський режим, зокрема, через запровадження санкцій”, - сказав Є.БУЗЕК, але не уточнив, які санкції можуть бути запроваджені.
Є.БУЗЕК, котрий очолив вибраний в червні минулого року Європарламент, також заявив, що білоруські власті „загострюють політику” не лише щодо представників „Союзу поляків”, а й проти інших незалежних та опозиційних до влади неурядових організацій.
„Майбутнє демократії Білорусі, незалежність в цій країні, залежить від того, як будуть вирішені проблеми, як сьогодні із національною польською меншиною”, - сказав він.
Голова Європейського парламенту повідомив, що наступного тижня депутати Європарламенту розглянуть ситуацію в Білорусі, а він особисто ще сьогодні проведе зустріч із лідером білоруської опозиції Олександром МІЛІНКЕВИЧЕМ.
Як повідомляв УНІАН, польські власті вирішили заборонити в’їзд до Польщі білорусам, котрі брали участь в репресіях проти представників невизнаного білоруськими властями ”Союзу поляків”.