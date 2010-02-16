В ЄС поступово скасують заборону на перевезення рідин в літаках

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Рада міністрів ЄС підтримала намір Єврокомісії поступово скасувати заборону на перевезення рідин у літаках.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС.

Рада міністрів, зокрема, вирішила не виступати проти регулювання, схваленого Єврокомісією, яке передбачає поступове скасування заборони на перевезення рідин, аерозолів та гелів у кабінах літаків.

Згідно з регулюванням, передбачається, що до 29 квітня 2013 року всі аеропорти країн-членів ЄС мають бути оснащені обладнанням на просвічування рідин та виявлення “рідких вибухонебезпечних речовин”. Регулювання передбачає, що аеропорти, які отримають необхідне обладнання, зможуть скасувати обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі раніше встановленого терміну.

Регулювання застосовуватиметься з 29 квітня 2010 року, якщо Європарламент не висловиться проти цієї пропозиції Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні на літаках Європи та більшості країн світу заборонено перевозити рідини у ємностях більше, ніж 100 мл., при цьому загальна кількість рідин, що дозволена до перевезення, не повинна перевищувати 1000 мл.