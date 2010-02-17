Сейм Польщі засудив переслідування поляків в Білорусі

Варшава. 17 лютого. УНІАН. Сейм Польщі сьогодні одноголосно схвалив заяву, в якій засудив переслідування представників польської національної меншини в Білорусі та закликав білоруську владу дотримуватися прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати відзначили, що за останні кілька місяців польська влада докладала багато зусиль для того, аби вивести Білорусь з міжнародної ізоляції.

«Влада Білорусі відкидає допомогу, надану Польщею, та прирікає себе на подальшу політичну ізоляцію», - зазначено у заяві.

Депутати наголосили, що подальший розвиток співпраці Білорусі з Польщею та іншими державами Європейського Союзу залежатиме від дотримання білоруською владою прав людини.

Також депутати закликали польську владу підтримати національну польську меншину та білорусів, зокрема, збільшити фінансування незалежних засобів масової інформації, а саме: ТБ «Бєлсат».

Крім цього, польська допомога повинна потрапити до переслідуваних у Білорусі представників неурядових організацій, у тому числі «Союзу поляків».

Депутати не виключили, що в разі продовження репресійної політики білоруської влади до представників національної меншини, у відносинах до країни може бути повернута «політика санкцій».

Як повідомляв УНІАН, польська влада гостро засудила видворення представників невизнаного білоруською владою «Союзу поляків» в Білорусі з будинку організації в Івенцях на початку лютого та затримання близько 40 активістів польської нацменшини на цьому тижня.

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ написав листа президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ з проханням особисто посприяти вирішенню конфлікту, а польський МЗС заборонив в’їзд на польську територією більше десяти білорусам, які брали участь в акціях проти польської нацменшини.

Глава Європарламенту Єжи БУЗЕК не виключив запровадження санкцій Європейським Союзом проти білоруської влади за порушення прав національних меншин в Білорусі.