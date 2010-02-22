У Страсбурзі обговорять проект Конвенції проти насильства щодо жінок

Київ. 22 лютого. УНІАН. Україна візьме участь у роботі 4-го пленарного засідання Спеціального комітету Ради Європи з питань попередження та боротьби з насильством щодо жінок та насиллям в родині (CAHVIO).

Засідання комітету відбудеться 22-24 лютого у Страсбурзі, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, у ході пленарного засідання CAHVIO українська делегація, представлена фахівцями Міністерства юстиції, візьме участь в обговоренні й оцінюванні проекту нової Європейської конвенції проти насильства щодо жінок та насилля в родині.

Майбутня конвенція, що розробляється за ініціативи Парламентської Асамблеї Ради Європи, покликана створити ефективні механізми боротьби з безкарністю щодо насильства на гендерній основі, зазначаючи у конвенції найжорстокіші та найпоширеніші форми насильства над жінками, зокрема побутове насильство.

За результатами участі у засіданні CAHVIO, повідомив М.ОНІЩУК, буде здійснено аналіз зауважень та пропозицій, наданих членами Спеціального комітету Ради Європи, з тим щоб використати даний досвід задля вдосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері.

*** Спеціальний комітет Ради Європи з питань попередження та боротьби з насильством щодо жінок та насиллям в родині створений під егідою Комітету міністрів Ради Європи. До складу комітету входять представники урядів держав-членів Ради Європи, міжнародних і європейських організацій.

Згідно з повноваженнями, затвердженими у 2009 році, на CAHVIO покладено завдання щодо розробки юридично обов`язкового документу, який створить всеосяжну основу для захисту й допомоги жертвам та свідкам насильства щодо жінок та насилля в родині. Майбутня конвенція має також визначити механізми контролю для забезпечення дотримання державами-учасницями положень цього документа.