Єврокомісія хоче заборонити міжнародну торгівлю тунцем

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Єврокомісія пропонує заборонити міжнародну торгівлю червоним атлантичним тунцем.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Єврокомісія висловилися сьогодні за необхідність запровадження такого заходу з метою збереження запасів тунця в Атлантичному океані.

Пропозиція буде обговорена країнами-членами ЄС з метою напрацювання спільної позиції напередодні наступного засідання Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої флори та фауни, яке відбудеться 13-25 березня в столиці Катару – місті Доха.

Пропозиція, зокрема, передбачає включення червоного тунця до першого Доповнення Конвенції, що фактично забороняє міжнародну торгівлю цим видом риби. Водночас, Єврокомісія передбачає, що обмежувальні заходи мають набути чинності лише через 12 місяців з моменту схвалення відповідного рішення.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року Єврокомісія пропонувала запровадити тимчасову заборону на вилов червоного тунця, однак Середземноморські країни-члени ЄС висловилися проти цієї пропозиції. Так, її не підтримали Франція, Іспанія, Італія, Мальта, Греція та Кіпр.

Близько 80% тунця, що виловлюється в Середземному морі, йде на експорт в Японію, де використовується для приготування суші.