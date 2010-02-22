Ештон представлятиме ЄС на інаугурації Януковича
Рішення схвалила Рада закордонних справ
Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Шеф європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН представлятиме ЄС на інаугурації нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА 25 лютого.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це К.ЕШТОН повідомила на прес-конференції по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС.
“Я хочу ще раз привітати український народ з проведенням чесних і вільних виборів, які стали зразком для всього регіону, а також Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою... Я буду в Києві на інаугурації, де я представлятиму ЄС”, - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Україні відбулися 17 січня та 7 лютого. За їх результатами, Президентом України обрано В.ЯНУКОВИЧА, інаугурація якого відбудеться 25 лютого.