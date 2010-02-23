ЄС має допомогти Україні в реформах

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ переконаний в тому, що ЄС має суттєво сприяти Україні в реформах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Європейському політичному центрі.

“Я думаю, ми маємо запропонувати Україні, в тому числі на базі угоди про асоціацію, яка включатиме створення зони вільної торгівлі, справжню базу для реформ”, - сказав швецький міністр закордонних справ. За його словами, Україна, передусім, потребує економічних реформ.

Міністр також наголосив на тому, що стабільність та майбутній розвиток України є дуже важливими для всієї Східної Європи.

К.БІЛЬДТ також зазначив, що на сьогодні Україна та ЄС мають гарні відносини, а ЄС задоволений чесними та вільними виборами, проведеними в Україні на початку цього року.