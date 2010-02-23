У Germanwings страйкують пілоти

Київ. 23 лютого. УНІАН. Авіакомпанія Germanwings планує здійснити дві третини всіх планових рейсів, незважаючи на заявлений страйк пілотів.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Нагадаємо, німецька профспілка авіапілотів «Vereinigung Cockpit» закликала пілотів Germanwings оголосити страйк із 22 по 25 лютого 2010 року.

Як наголошується в прес-релізі, щоб зменшити негативний вплив ситуації на пасажирів, компанія підготувала графік заміни рейсів. Він передбачає, що під час страйку, з понеділка, 22 лютого 2010 року по четвер, 25 лютого 2010 року, буде запропоновано понад 400 рейсів. У звичайному режимі за цей час було б здійснено приблизно 600 польотів. Клієнти можуть ознайомитися з новим планом польотів на Інтернет-сайті компанії.

Крім того, для всіх пасажирів Germanwings працює безкоштовна інформаційна лінія, доступна в Україні за номером (0) 871 222 0577. Також буде збільшено кількість персоналу в аеропортах, щоб організувати оперативне обслуговування пасажирів.

Germanwings пропонує пасажирам, яких торкнулося скасування рейсів унаслідок страйку, безкоштовно змінити бронювання, вибравши іншу дату подорожі. Це можливо за умови, що попередній політ було заброньовано до 16 лютого 2010 року включно, а нові дати подорожі будуть вибрані до 25 березня 2010 року. Пункти відправлення й призначення повинні залишитися незмінними. Також пасажири, які відчули незручності внаслідок страйку, можуть здати свої квитки й отримати відшкодування їх вартості.

Авіакомпанія шкодує про всі незручності, завдані пасажирам унаслідок страйку.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Lufthansa (Німеччина) скасувала рейси Франкфурт-Київ (Бориспіль) і Мюнхен-Київ (Бориспіль) через страйк пілотів.

Загалом, близько 800 рейсів авіакомпанії Lufthansa було скасовано 22 лютого через чотириденний страйк пілотів компанії і двох дочірніх підприємств Lufthansa Cargo і Germanwings.

Багато рейсів (скрізь приблизно дві третини рейсів авіакомпанії) скасовано в найбільших аеропортах Німеччини у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Дюссельдорфі, Гамбургу, Берліні. Страйк триватиме до 23.59 (за місцевим часом) четверга, 25 лютого, в ньому бере участь близько чотирьох тисяч пілотів.

Профспілка Cockpit, яка проводить страйк, вимагає від працедавця підвищення зарплати на 6,4% і гарантій збереження робочих місць. Як стверджують представники профспілки, керівництво Lufthansa впродовж багатьох місяців відмовляється від діалогу із співробітниками компанії, тому вся відповідальність за збитки лежить на керівництві авіакомпанії. У Lufthansa, у свою чергу, говорять, що майбутній страйк стане найбільшим в історії авіакомпанії, і побоюються збитків у розмірі більш ніж 100 мільйонів євро.

low-cost-перевізник Germanwings (дочірня компанія німецької авіакомпанії «Люфтганза») здійснила перший рейс 27 жовтня 2002 р., базовий аеропорт компанії знаходиться в Кельні. 100% акцій компанії належить Deutsche Lufthansa. У 2009 р. компанія вийшла на ринок України, відкривши рейс Кельн-Київ.