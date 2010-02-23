Україна та країни ЄАВТ до липня домовляться про вільну торгівлю

Київ. 23 лютого. УНІАН. Україна та Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) планують завершити переговори про підготовку Угоди про вільну торгівлю до липня поточного року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації за підсумками четвертого раунду переговорів із цього питання, що пройшли в Києві 16-19 лютого.

Загалом, згідно з повідомленням ЄАВТ, результати 4-го раунду переговорів оцінюються позитивно. “Черговий раунд переговорів планується провести в квітні з тим, щоб завершити їх у першій половині 2010 року”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна і European Free Trade Association (Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) почали офіційні переговори щодо створення зони вільної торгівлі в квітні 2009 року.

Країни ЄАВТ запропонували Україні розпочати переговорний процес про створення зони вільної торгівлі в серпні 2007 року. Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ є важливим кроком для України в контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності в 1994 році.